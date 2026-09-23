नूंह: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को मारी टक्कर, पति समेत तीन मासूमों की मौत

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मंगलवार देर रात नूंह-तावडू रोड पर भारत पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक सड़क हादसे में पति समेत तीन मासूमों की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों की पहचान साकिर पुत्र जमालूद्दीन निवासी शाहपुर पाड़ला (25), उसकी दो वर्षीय बेटी सिदरा, दो माह की बेटी जारा तथा गजाला पुत्री किफायतुल्लाह निवासी घासेड़ा (6) के रूप में हुई है। घायल नसरीन को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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