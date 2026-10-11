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नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में कुत्ते का हमला, जबड़े में दबाकर पग डॉग को मार डाला

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 11 Oct 2026 07:16 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 07:16 PM IST

नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक महिला अपने पग डॉग को लेकर जाती दिखाई दे रही है। इसी दौरान सामने से आए एक दूसरे कुत्ते ने छोटे कुत्ते पर हमला कर दिया और उसे अपने जबड़े में दबा लिया। इस हमले में पग डॉग की मौत हो गई। ... और पढ़ें

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