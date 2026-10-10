वीडियो: अंधेरा हो या सुनसान सड़क, नहीं बचेगा गंदगी फैलाने वाला; कैमरा देखते ही बोलेगा- हेलो भाई ये कूड़ा उठाओ

चालान की चेतावनी मिलते ही लौटा

सेक्टर के महासचिव हरेंद्र भाटी ने बताया कि सफाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्हें बताया कि माइक से दोबारा चेतावनी दी जाती है कि उसकी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और सुबह उसका चालान कट सकता है। कैमरे में पकड़े जाने और कार्रवाई की चेतावनी मिलने पर व्यक्ति वापस उसी जगह पहुंचता है, जहां उसने कचरा फेंका था। इसके बाद वह अपनी पन्नी उठाकर वहां से चला जाता है।



स्मार्ट कैमरों और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए निगरानी का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।