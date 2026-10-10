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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   65 feet effigy of Ravana will be burnt in Greater Noida

ग्रेनो में 65 फीट के रावण का होगा दहन: 325 फीट के भव्य मंच पर सजेगी रामलीला, मिलेगा थिएटर जैसा अनुभव

Sat, 10 Oct 2026 05:10 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा Published by: Akash Dubey Updated Sat, 10 Oct 2026 05:10 PM IST
सार

श्री धार्मिक रामलीला कमेटी का रामलीला एवं दशहरा महोत्सव आज रविवार से शुरू होगा। इसमें आधुनिक ग्राफिक्स व एलईडी स्क्रीन का उपयोग होगा। दशहरा पर रावण आदि के पुतले दहन होंगे।

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65 feet effigy of Ravana will be burnt in Greater Noida
रामलीला का मंचन करते कलाकार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई-1, एच्छर में श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की ओर से आज रविवार से रामलीला एवं दशहरा महोत्सव का आगाज होगा। 11 से 20 अक्तूबर तक चलने वाले इस आयोजन में 325 फीट लंबे और 80 फीट चौड़े बहुमंजिला मंच पर 100 से अधिक कलाकार रामकथा का मंचन करेंगे। आधुनिक ग्राफिक्स, विशाल एलईडी स्क्रीन और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था के जरिए दर्शकों को थिएटर जैसा अनुभव देने की तैयारी है।

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कमेटी के अध्यक्ष आनंद भाटी ने बताया कि इस बार रामलीला में पारंपरिक परदों की जगह एलईडी स्क्रीन और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। महोत्सव में हस्तशिल्प के स्टॉल और बड़े झूले भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। दशहरा पर 65 फीट के रावण, 60 फीट के कुंभकरण और 55 फीट के मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरूआत गणेश पूजन और शिव-पार्वती विवाह के मंचन से होगी। इसके बाद राम जन्म, सीता स्वयंवर, राम वनवास, भरत मिलाप, सीता हरण, बाली वध, लंका दहन और राम-रावण युद्ध जैसे प्रसंगों का मंचन किया जाएगा।

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