नोएडा हवाई अड्डे का नाम बदला: अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा एयरपोर्ट, योगी सरकार का फैसला

नोएडा एयरपोर्ट अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से राज्य एयर कनेक्टिविटी के मामले में नई ऊंचाइयां छू रहा है। दादरी में ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने वाला एक बड़ा जंक्शन बनाया गया है, और इस कॉरिडोर का 1,050 किलोमीटर से ज़्यादा हिस्सा राज्य से होकर गुजरता है। वाराणसी में नेशनल वॉटरवे-1 पर भारत का पहला मल्टी-मॉडल इनलैंड पोर्ट टर्मिनल और 100 एकड़ में फैला देश का पहला फ्रेट विलेज बनाया गया है। इसके अलावा, राज्य 'उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' (जिसमें लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल असेंबली यूनिट शामिल है) और 1,000 एकड़ में बन रहे 'पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क' के ज़रिए एक इंडस्ट्रियल क्रांति की अगुवाई कर रहा है।"

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