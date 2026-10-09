नोएडा हवाई अड्डे का नाम बदला: अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा एयरपोर्ट, योगी सरकार का फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को नोएडा एयरपोर्ट का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से राज्य की एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है।
विस्तार
नोएडा एयरपोर्ट अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से राज्य एयर कनेक्टिविटी के मामले में नई ऊंचाइयां छू रहा है। दादरी में ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने वाला एक बड़ा जंक्शन बनाया गया है, और इस कॉरिडोर का 1,050 किलोमीटर से ज़्यादा हिस्सा राज्य से होकर गुजरता है। वाराणसी में नेशनल वॉटरवे-1 पर भारत का पहला मल्टी-मॉडल इनलैंड पोर्ट टर्मिनल और 100 एकड़ में फैला देश का पहला फ्रेट विलेज बनाया गया है। इसके अलावा, राज्य 'उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' (जिसमें लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल असेंबली यूनिट शामिल है) और 1,000 एकड़ में बन रहे 'पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क' के ज़रिए एक इंडस्ट्रियल क्रांति की अगुवाई कर रहा है।"
उन्होंने आगे कहा, उत्तर प्रदेश वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के एक नए मॉडल के तौर पर उभरा है। राज्य में 42 नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,483 किलोमीटर है और जिन पर लगभग 60,000 करोड़ का खर्च आया है। रेल, मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सेक्टर में देश की पहली हाई-स्पीड आरआरटीएस दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ 'नमो भारत' ट्रेन ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है। इसे ₹30,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। साथ ही, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा इलाके में मेट्रो रेल नेटवर्क का भी काफी विस्तार किया गया है।"