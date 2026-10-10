फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Noida Police rescue three-day-old baby within eight hours of abduction woman held

नोएडा: तीन दिन की बच्ची को लेकर स्कूटी से फरार हुई महिला, बहन को देने के लिए रची थी चोरी की साजिश

Sat, 10 Oct 2026 11:15 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा Published by: विकास कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 11:15 PM IST
सार

एसीपी दीक्षा सिंह के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान बागपत निवासी उपासना के रूप में हुई है। उसने वारदात को अंजाम देने के लिए करीब नौ दिन पहले भंगेल में किराये पर कमरा लिया था।

विज्ञापन
Noida Police rescue three-day-old baby within eight hours of abduction woman held
लेबर रूम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बहन की सूनी गोद भरने के लिए एक महिला ने तीन दिन की नवजात बच्ची की चोरी की साजिश रच डाली। बहन की शादी को नौ साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से परिवार को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। इसी परेशानी के चलते आरोपी महिला ने अस्पताल में जन्मी बच्ची को बहन को देने की योजना बनाई। सेक्टर-110 स्थित मैटरनिटी चाइल्ड अस्पताल से नवजात को चोरी करने के मामले में पुलिस ने महिला और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद की है।

विज्ञापन


बागपत की रहने वाली है आरोपी महिला
एसीपी दीक्षा सिंह के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान बागपत निवासी उपासना के रूप में हुई है। उसने वारदात को अंजाम देने के लिए करीब नौ दिन पहले भंगेल में किराये पर कमरा लिया था। इसके बाद वह दिल्ली के करावल नगर निवासी अपने भाई कपिल के साथ अस्पताल पहुंची। दोनों स्कूटी से नवजात को लेकर फरार हो गए थे। 
विज्ञापन


संभालने के बहाने लगे गई बच्ची
पुलिस ने शुक्रवार रात दिल्ली से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। भंगेल निवासी गौतम नंदन कैब चलाते हैं। उनकी पत्नी सपना ने छह अक्तूबर को अस्पताल में ऑपरेशन से बेटी को जन्म दिया था। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे गौतम पत्नी को लेकर चिकित्सक के पास गए थे। इस दौरान बच्ची की देखभाल उसकी दादी रक्षा देवी कर रही थीं। आरोप है कि इसी बीच वहां मौजूद महिला बच्ची को संभालने के बहाने उसे लेकर चली गई। कुछ देर बाद बच्ची नहीं मिली तो परिवार ने अस्पताल में तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


ऐसे आरोपी महिला तक पहुंची पुलिस
फेज-दो थाना पुलिस ने तत्काल टीमें गठित कर जांच शुरू की। अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पुलिस को अहम सुराग मिले। इनके आधार पर टीम दिल्ली पहुंची और नवजात को सुरक्षित बरामद कर लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed