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गुर्जर समाज की राजनीतिक भागीदारी समेत दस सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार को भेजा मांग-पत्र

Akash Dubey

Updated Thu, 05 Nov 2026 11:20 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 11:20 PM IST







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अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र भाटी ने कहा कि संगठन की ओर से गुर्जर समाज की राजनीतिक भागीदारी और विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर दस सूत्रीय मांग-पत्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सांसदों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भेजा गया है। ... और पढ़ें

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