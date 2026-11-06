रामायण फिल्म के शो के दौरान शॉर्ट सर्किट: प्रोजेक्टर रूम से निकलने लगा धुआं, मॉल में मची अफरा-तफरी

सूचना मिलने पर फायर सर्विस की टीम और बिसरख कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। राहत की बात यह रही कि धुएं के कारण किसी दर्शक या कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है। शो बीच में रुकने से दर्शकों को हुई असुविधा के बाद सिनेमा प्रबंधन की ओर से टिकट की रकम भी वापस कर दी गई। प्रारंभिक जांच में प्रोजेक्टर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण तार गर्म होने और धुआं निकलने की बात सामने आई है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।