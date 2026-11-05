राहत: ट्रायल के लिए खुला ग्रेनो वेस्ट का गौड़ अंडरपास, दौड़ने लगे वाहन; चार मूर्ति चौक पर सामान्य दिखा ट्रैफिक

1 of 6 Greater Noida West Gaur Underpass - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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12 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका औपचारिक लोकार्पण कर सकते हैं। एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि अभी ट्रायल के लिए छह लेन के गौड़ अंडरपास को खोला जा रहा है। इससे अगर कोई कमी अंडरपास में रह गई होगी तो उसे समय रहते दूर कर लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति चौक पर बना अंडरपास बृहस्पतिवार को सुबह से ट्रायल के लिए खोल दिया गया। भारी जैसे ट्रक, बस और निजी वाहनों की आवाजाही हनुमान मंदिर रोटरी से तिगरी, गाजियाबाद की तरफ शुरू हो गई। पीक समय में सुबह 10 बजे के करीब अंडरपास के ऊपर चार मूर्ति चौक पर भी ट्रैफिक सामान्य रहा। हिंडन पुल पर जरूर ट्रैफिक रुकते हुए चला।

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2 of 6 ट्रायल के लिए खुले गौड़ अंडरपास में दौड़ते वाहन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दीपावली से पहले ही यह अंडरपास शुरू किया जाना था। ऐसे में इससे अभी वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी जा रही है। इससे करीब पांच लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। टेकजोन-4, एफएनजी, सेक्टर-1, सेक्टर-2, सूरजपुर-कासना रोड से आने वाले वाहन सीधे गाजियाबाद, तिगरी, गौड़ सिटी की तरफ बिना जाम में फंसे गुजर सकेंगे।

3 of 6 ट्रायल के लिए खुले गौड़ अंडरपास में दौड़ते वाहन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

चार मूर्ति चौराहे पर जाम में फंसने की समस्या होगी खत्म

सीईओ रवि कुुमार एनजी का कहना है कि अंडरपास से चार मूर्ति चौराहा पर जाम में फंसने की बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। करीब 100 करोड़ रुपये खर्च कर यह अंडरपास ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बनाया है। बारिश से बचाव के लिए जरूरी शेड भी यहां लगाए गए हैं। इससे जलभराव की भी समस्या नहीं होगी।

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अंडरपास में रौशनी का भी रहेगा इंतजाम

रात के समय अंडरपास में अंधेरा नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त रौशनी का इंतजाम भी रहेगा। अंडरपास से गुजरना सुखद हो, इसके लिए पर्यावरण, विकास को समर्पित पेंटिंग भी अंदर कराई गई है। अंडरपास के ऊपर भी चार मूर्ति चौक का आकार छोटा कराया गया है जिससे अतिरिक्त जगह 130 मीटर रोड से गुजरने वाले वाहनों को मिल सकेगी। इससे जाम से निजात यहां भी मिलेगी।

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