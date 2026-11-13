सेक्टर-81 से 112 तक अधूरे बरसाती नालों का काम होगा पूरा

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शहर के नए सेक्टरों में बरसाती पानी की निकासी की समस्या दूर करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने तैयारी शुरू कर दी है। सेक्टर-81 से 112 तक विभिन्न स्थानों पर अधूरे पड़े बरसाती नालों को पूरा कराया जाएगा। इसके लिए जीएमडीए की ओर से सर्वे किया जा रहा है।

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