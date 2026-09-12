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गुरुग्राम में मेदांता रोड का पानी स्टेडियम के ड्रेन से निकलेगा

Sat, 12 Sep 2026 09:51 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sat, 12 Sep 2026 09:51 PM IST
Water from Medanta Road in Gurugram will be discharged through stadium drain
मेदांता रोड स्थित अंडरपास में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने नई ड्रेनेज व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत मेदांता रोड के पानी को ताऊ देवीलाल स्टेडियम परिसर में बने ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा जाएगा। स्टेडियम के ड्रेन के माध्यम से बारिश का पानी आगे सोहना रोड के ड्रेन में निकाला जाएगा।
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