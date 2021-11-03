Gurugram News: प्रदूषण फैलाने वाले 565 पुराने वाहन जब्त
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:35 AM IST
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गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत अगस्त में 565 पुराने वाहनों को जब्त किया है। सड़कों पर लगाए गए नाकों के दौरान पुलिस ने जांच करते हुए पुराने वाहनों की पहचान की। अभियान के तहत बीएस-3 व उससे नीचे के एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर कार्रवाई की। जब्त किए गए वाहनों में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। यातायात पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर जांच के दौरान वाहनों के दस्तावेज व वैधता की जांच की गई। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि नियमानुसार समय पूरा कर चुके पुराने वाहनों को जब्त किया जा रहा है। ब्यूरो
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