Gurugram News: सामान चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार

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गुरुग्राम। सेक्टर-14 थाना क्षेत्र में नगर निगम गुरुग्राम के कार्यालय भवन की निर्माणाधीन साइट से बिजली के तार चोरी करने के मामले में अपराध शाखा सोहना ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के सुमित नगर, निरायच निवासी गोविंद व तुलसीपुरा गांव निवासी संतोष और फिरोजाबाद के नियामतपुर गांव निवासी भूपेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह एमसीजी के कार्यालय भवन की निर्माणाधीन साइट पर लेबर के रूप में काम करने आते थे। इसी दौरान उन्होंने मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी किए बिजली के तीन बंडल तार बरामद किए हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी