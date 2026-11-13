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जिले में कम उम्र के खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से 15 नवंबर को अंडर-9 जिला रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। गुरुग्राम रोल बॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों और खेल अकादमियों की टीमें हिस्सा लेंगी।

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