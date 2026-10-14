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जिला स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए नेहरू स्टेडियम में लिए गए अलग-अलग खेलों के ट्रायल

Digvijay Singh

Updated Wed, 14 Oct 2026 04:55 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 04:55 PM IST







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गुरुग्राम में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए नेहरू स्टेडियम में अलग- अलग खेलों के ट्रायल लिए गए। जिसमें लगभग 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ताइक्वांडो, जूडो, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, हैंडबॉल समेत 14 खेलों के खिलाड़ियों को चयन ट्रायल हुआ। ... और पढ़ें

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