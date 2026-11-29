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गुरुग्राम। औद्योगिक क्षेत्रों की बदहाल नागरिक सुविधाओं को लेकर गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित राव ने शहर के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित सड़कों की सफाई की मांग उठाई। उन्होंने इसके लिए रोडसाइड क्लीनिंग और मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग शुरू करने का सुझाव दिया। निवर्तमान अध्यक्ष जेएन मंगला ने आईडीसी क्षेत्र में सड़क निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल चालू कराने की आवश्यकता बताई।महासचिव संजीव बंसल ने आईडीसी क्षेत्र की खाली जगहों पर उचित पार्किंग व्यवस्था कराने का सुझाव दिया। उन्होंने बसई औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों में पानी और सीवर के बिल वास्तविक खपत से अधिक आने की शिकायत रखी। प्रतिनिधिमंडल ने इन बिलों की समीक्षा कर विसंगतियों को दूर करने की मांग की।इस मुलाकात के दौरान बीके मेठी, मुकुल गुप्ता और सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।