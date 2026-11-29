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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुड़गांव रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर खोदाई होने से यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। स्टेशन परिसर में नई इमारत बनाने और पुनर्विकास के कार्य होने से वर्तमान में वाहनों के लिए पार्किंग भी उपलब्ध नहीं है। मुख्य गेट के आसपास वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से दिनभर जाम लगा रहता है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी हो रही है।स्टेशन परिसर के मुख्य गेट के रास्ते में खुदाई होने के कारण लोगों को संकरे रास्ते से निकलना पड़ता है। सामान लेकर चलने वाले यात्रियों, बुजुर्गों व महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आती है तो यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के कारण मुख्य गेट पर यात्रियों को आना-जाना मुश्किल हो जाता है। गेट के पास ही सड़क पर काफी संख्या में वाहन खड़े होने के कारण यात्रियों को निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती। गेट पर वाहनों के खड़े होने के कारण कई बार लोगों को ट्रेन पकड़ना मुश्किल हो जाता है।राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाना प्रभारी राजेश कुमार का कहना है कि स्टेशन परिसर में निर्माण कार्य की वजह से व्यवस्था प्रभावित हुई है। जीआर थाने व आरपीएफ थाने के टीमें गेट के पास से वाहन हटाती हैं, ताकि यात्रियों को आवागमन में परेशान न हो।