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मानेसर। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में अब धीरे-धीरे ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंड महसूस होने के साथ अब दिन के तापमान में भी गिरावट आने लगी है। मौसम में बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। सुबह के समय घर से बाहर निकलने वाले लोग अब गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। वहीं, शाम होते ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है।मौसम में बदलाव के साथ शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान कम होने से रात और सुबह के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस हो रहा है।मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।