गुरुग्राम में बिजली मीटर से कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क की कटौती के विरोध में सड़क पर उतरे

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गुरुग्राम में सेक्टर-81 स्थित बेस्टेक पार्कव्यू आनंदा सोसाइटी के निवासी प्रीपेड बिजली मीटर से कॉमन एरिया मेंटेनेंस (सीएएम) शुल्क की कथित कटौती के विरोध में सड़क पर उतर आए। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और बिल्डर व मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बिजली के प्रीपेड मीटर को सीएएम शुल्क से पूरी तरह अलग करने की मांग की।

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