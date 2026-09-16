गुरुग्राम हिट एंड रन केस: आरोपी कल्याण बैंसला को दो दिन की रिमांड पर भेजा, पुलिस करेगी पूछताछ
Gurugram Hit And Run Case: गुरुग्राम में महिला राइडर के साथ हुए हिट एंड रन केस की पीड़िता सिया ने अपनी एक और प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने दिन-दहाड़े सड़क पर उन्हें रोकने और परेशान करने की कोशिश की थी। पीड़िता ने हमलावरों की गिरफ्तारी पर असंतोष व्यक्त किया है। सिया ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज करा दिए हैं।
विस्तार
गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला के वकील ललित बिंदल ने जानकारी दी है। अदालत ने पुलिस की रिमांड अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
Delhi: On the Gurugram hit-and-run incident, accused Kalyan Bainsla's lawyer, Lalit Bindal, says, "Allowing the remand application filed by the police today, seeking two days of police custody, the Honourable Court has awarded two days of police custody, with the next hearing… pic.twitter.com/DLZRXKEqlA— IANS (@ians_india) September 16, 2026विज्ञापन
महिला बाइकर सिया ने अपने साथ हुई हिट-एंड-रन घटना को एक एक बार फिर बात की। उन्होंने बताया कि दिनदहाड़े सड़क पर उन्हें रोकने और परेशान करने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी गई कि उनकी जान भी जा सकती थी।
चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए
सिया ने कहा कि उन्हें आरोपियों की गिरफ्तारी से कोई खास संतुष्टि नहीं मिली है। उनके अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया का सिर्फ पहला हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल गिरफ्तारी से मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाएगा। सिया ने मांग की कि चारों लड़कों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें कड़ी-से-कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
आगे कहा कि ऐसी सजा से एक मिसाल कायम होगी। इससे भविष्य में कोई भी लड़का किसी लड़की को परेशान करने से पहले दस बार सोचेगा। चाहे वह कार में हो या बाइक पर, उसे डर होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
VIDEO | Gurugram woman biker hit and run case: Victim biker Sia says, "Look, the mistake they made was trying to stop and harass a girl in broad daylight on the road and hitting her so hard that she could have even died. I also want to say that their arrest is not something that… pic.twitter.com/zhBgvPOyBR— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
'ऐसी घटनाएं मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं'
सिया ने आगे बताया कि ऐसी घटनाओं से महिलाएं मानसिक रूप से बहुत प्रभावित होती हैं। यह केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति पर असर डालता है। सड़क पर यात्रा करते समय किसी व्यक्ति का इतना गंभीर एक्सीडेंट हो जाए। उसे लगे कि वह मर सकता है, तो यह उस पर लंबे समय तक असर डालता है। यह अनुभव व्यक्ति के मन में गहरा डर पैदा कर देता है।
अपने अनुभव साझा करते हुए सिया ने कहा कि इस घटना के बाद उनके लिए वापस अपनी बाइक पर बैठकर सड़क पर चलना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें नहीं पता कि यह दर्दनाक घटना उनके दिमाग से कब निकल पाएगी। यह मानसिक आघात लंबे समय तक बना रहेगा और सामान्य जीवन को प्रभावित करेगा।