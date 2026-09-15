घुटनों पर आया महिला को टक्कर मारने वाला कल्याण: गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी, हाथ में पट्टी की कहानी अधिक रोचक

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के मामले में फरार चल रहा आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। टीवी कैमरों के सामने बेखौफ होकर इंटरव्यू देने वाला और खुद को सही ठहराने वाला शख्स अब घुटनों पर आ गया है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी है। लेकिन, इस पूरी गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी और आरोपी के शरीर पर बंधी पट्टी की कहानी काफी दिलचस्प है।
2 of 7
आरोपी कल्याण बैंसला
- फोटो : वीडियो ग्रैब
गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी
13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड पर हुई इस घटना का वीडियो 14 सितंबर को महिला राइडर ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। इसके बाद आरोपी कार चालक चालाकी दिखाते हुए मीडिया को इंटरव्यू देकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में था।
3 of 7
आरोपी कल्याण बैंसला की कार
- फोटो : वीडियो ग्रैब
सुओ मोटो एक्शन
घटना का वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की। कोई शिकायत न मिलने पर गुरुग्राम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत सेक्टर-56 थाने में केस दर्ज किया। पुलिस का शिकंजा कसता देख आरोपी ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ किया और भूमिगत हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने तुरंत तीन विशेष टीमें गठित कीं।
4 of 7
कल्याण बैंसला ने मारी महिला को टक्कर
- फोटो : अमर उजाला
राजस्थान से हुई गिरफ्तारी
अपराध शाखा सोहना की टीम ने तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से 15 सितंबर 2026 को आरोपी कल्याण बैंसला (33 वर्ष) को राजस्थान के दौसा-राजगढ़ के बीच से धर दबोचा। आरोपी मूल रूप से पलवल (हरियाणा) के चांदहट का रहने वाला है।
5 of 7
आरोपी कल्याण बैंसला
- फोटो : अमर उजाला
हाथ पर पट्टी की असली कहानी
गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी को देखा गया तो उसे चोटें लगी हुई थीं। यह चोट पुलिस की सख्ती का नतीजा नहीं, बल्कि आरोपी की अपनी नाकाम चालाकी का परिणाम है। दरअसल, दौसा के पास जब पुलिस ने उसे काबू किया, तो कल्याण बैंसला ने पेशाब करने के बहाने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। भागने की इस कोशिश में वह खुद ही औंधे मुंह गिर पड़ा और उसे चोटें आईं। पुलिस ने बाद में उसे अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट-एड) करवाया, जिसके चलते उसके हाथ और शरीर पर पट्टियां नजर आ रही हैं।