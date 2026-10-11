गुरुग्राम में 2019 से नई खेल सामग्री नहीं

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गुरुग्राम जिला खेल विभाग को वर्ष 2019 के बाद नई खेल सामग्री नहीं मिली है। इसके कारण खिलाड़ी पुराने और कई बार खराब उपकरणों से अभ्यास कर रहे हैं। विभाग ने फुटबॉल, क्रिकेट, ताइक्वांडो, जूडो, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल के लिए सामग्री की सूची आगे भेजी है।

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