क्यों रोका जाएगा ट्रैफिक?

यातायात विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, द्वारका एक्सप्रेसवे पर एनपीआर-सीपीआर जंक्शन के पास बने ओवरब्रिज पर दौलताबाद और सेक्टर 72 के बीच गुजरने वाली 400 केवी डीसी बिजली लाइन से 12 कंडक्टर हटाने का काम किया जाना है। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।