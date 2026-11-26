गुरुग्राम। संविधान दिवस के अवसर पर गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की शपथ ली। ऐसा कर उन्होंने संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता दोहराई। पुलिस आयुक्त कार्यालय में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा पुलिसकर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। इसी प्रकार गुरुग्राम के सभी पुलिस उपायुक्त कार्यालयों (पूर्व, पश्चिम, मानेसर, ट्रैफिक एवं दक्षिण), सभी थानों एवं पुलिस चौकियों में भी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की शपथ ली। ब्यूरो

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