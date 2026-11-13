गुरुग्राम को खुले पशुओं से मुक्त करने को निगम चलाएगा अभियान

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नगर निगम गुरुग्राम शहर को खुले में घूमने वाले पशुओं से मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगा। निगमायुक्त पंकज ने बताया कि इसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था मजबूत करना और वायु प्रदूषण नियंत्रित करना है। अभियान के तहत पशुओं को पकड़कर गौशालाओं और नंदीशालाओं में सुरक्षित भेजा जाएगा, जिसमें बाधा डालने वालों पर पुलिस की मदद से कार्रवाई होगी।

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