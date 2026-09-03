{"_id":"6a995e4778ab9222570001e7","slug":"video-mass-organizations-support-sanitation-workers-strike-in-gurugram-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को जन संगठनों का समर्थन, सरकार पर आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम गुरुग्राम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को आज विभिन्न जन एवं सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला। हड़ताल के 29वें दिन इन संगठनों ने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हड़ताली कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया गया। तहसीलदार सुरेंद्र भारद्वाज के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन में संगठनों ने कर्मचारियों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। कर्मचारी नेताओं ने फर्रुखनगर नगरपालिका के 36 सफाई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की आलोचना की। उन्होंने हरियाणा सरकार और उसके मंत्रियों पर कर्मचारियों तथा आम जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि मंत्रियों द्वारा 12 से 14 मांगें मानने के दावे झूठे हैं। उनके अनुसार, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना या पत्र जारी नहीं हुआ है। संघ ने 1 सितंबर को फायर कर्मचारियों को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस और निलंबन आदेशों का भी विरोध किया। उन्होंने सरकार से आंदोलन को दबाने के बजाय बातचीत के माध्यम से लंबित मांगों का समाधान निकालने की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने दावा किया कि शहरों में कूड़ा उठाने और सफाई के सरकारी प्रयास विफल रहे हैं। संघ ने हड़ताल के दौरान कूड़ा उठान एवं सफाई व्यवस्था पर किए गए खर्चों की निष्पक्ष जांच की मांग की।

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