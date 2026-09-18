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राज्य स्तरीय महिला बॉक्सिंग में गुरुग्राम की तन्वी और कविता सेमीफाइनल में

विकास कुमार

Updated Fri, 18 Sep 2026 11:19 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 11:19 PM IST







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आरकेएसडी खेल स्टेडियम में चल रही राज्य स्तरीय स्कूली महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जिले की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-17 आयुवर्ग के मुकाबलों में तन्वी और कविता ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। ... और पढ़ें

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