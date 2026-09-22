{"_id":"6ab29f66b65f3822c303156b","slug":"video-gurugram-fire-breaks-out-at-an-atm-booth-in-nathupur-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: नाथूपुर में एटीएम बूथ में लगी आग, मशीन में रखा कैश व अन्य सामान जला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डीएलएफ फेज-3 थाना क्षेत्र में नाथूपुर सब्जी मंडी के पास मंगलवार की दोपहर को एटीएम बूथ में आग लग गई। बूथ में आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सेक्टर-29 फायर स्टेशन से एक दमकल गाड़ी माैके पर पहुंची। दमकल टीम ने पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किंट से आग लगने की जानकारी सामने आई। एटीएम में कितना कैश जला है, इसके बारे में जांच के बाद ही पता चल सकेगा।

... और पढ़ें