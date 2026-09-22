Gurugram News: गैंगस्टर कौशल के अवैध मकान को किया ध्वस्त

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नंबर गेम-70 से ज्यादा प्राथमिकी दर्जअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के नाहरपुर रूपा स्थित अवैध दो मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया। पुलिस का मानना है कि 150 वर्ग गज में बना यह मकान अपराध से अर्जित आय से बनाया गया था। पुलिस के अनुसार, इसका उपयोग संगठित अपराध गतिविधियों के संचालन और विस्तार के लिए किया जाता था। कौशल चौधरी पर हत्या, लूट और रंगदारी सहित 70 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं।कार्रवाई दोपहर ढाई बजे शुरू हुई। सूचना के आधार पर पुलिस ने इस अवैध निर्माण की पहचान की थी। भारी मशीनरी की सहायता से मकान को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। कौशल चौधरी को अगस्त 2019 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उस पर हत्या का प्रयास, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत गुरुग्राम में 70 से अधिक अभियोग अंकित हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अवैध रूप से मकान बनाकर उससे किराया भी वसूला। यह किराया भी संगठित अपराध गतिविधियों के संचालन और विस्तार में इस्तेमाल होता था। अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम ने संबंधित विभागों के समन्वय से यह कार्रवाई की। पुलिस की कड़ी निगरानी में पूरे अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी गई।दुबई से किया गया था प्रत्यर्पितकौशल चौधरी नाहरपुर रूपा, गुरुग्राम का निवासी है। उस पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे संगीन अपराधों के 70 से अधिक मामले दर्ज हैं। अगस्त 2019 में उसे दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। पुलिस के अनुसार, उसने अपराध से अर्जित आय का उपयोग करके यह अवैध मकान बनाया था। इस मकान का इस्तेमाल संगठित अपराध गतिविधियों के संचालन और विस्तार के लिए किया जाता था। आरोपी अवैध रूप से मकान से किराया भी वसूलता था।गुरुग्राम पुलिस सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को शोषण से बचाने के लिए भी संकल्पित है। ऐसे अभियानों को और अधिक तीव्रता के साथ चलाया जाएगा। हमारा उद्देश्य गुरुग्राम को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाना है। -नवीन कुमार, क्राइम, एसीपी