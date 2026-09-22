Gurugram News: सुशांत लोक के ब्लॉक-सी में अतिक्रमण हटाए
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:58 PM IST
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गुरुग्राम। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन (डीटीपीई) द्वारा मंगलवार को सुशांतलोक के ब्लॉक-सी में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। एटीपी दिव्या दहिया के नेतृत्व में घरों के आगे किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। मंगलवार की दोपहर को एचएसवीपी की टीम सुशांत लोक के ब्लॉक-सी में पहुंची। यहां पर लोगों ने सड़क व गलियों में अतिक्रमण व अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान स्थानीय निवासियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में एचएसवीपी टीम ने कार्रवाई जारी रखी। ब्यूरो
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