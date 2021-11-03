Gurugram News: नाथूपुर में एटीएम बूथ में लगी आग, मशीन में रखा कैश व अन्य सामान जला
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:00 AM IST
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सेक्टर-29 फायर स्टेशन की दमकल टीम ने आग पर पाया काबू
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-3 थाना क्षेत्र में नाथूपुर सब्जी मंडी के पास मंगलवार की दोपहर को एटीएम बूथ में आग लग गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सेक्टर-29 फायर स्टेशन से एक दमकल गाड़ी माैके पर पहुंची। दमकल टीम ने पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किंट से आग लगने की जानकारी सामने आई। एटीएम में कितना कैश जला है, इसके बारे में जांच के बाद ही पता चल सकेगा।
नाथूपुर सब्जी मंडी के पास हिताची कंपनी के एटीएम बूथ में मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे आग लग गई थी। देखते ही देखते बूथ से आग की लपटें व धुआं निकलने लगा था। स्थानीय दुकानदारों ने 112 पर कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम व फायर विभाग को सूचना दी। सेक्टर-29 फायर स्टेशन से एक दमकल गाड़ी माैके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने एतिहात के लिए एटीएम बूथ में बिजली सप्लाई को बंद किया।
इसके बाद फायरकर्मियों ने पानी का छिड़काव करके काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से एटीएम बूथ में मशीन व अन्य सामान जल गया। बताया जा रहा है कि कंपनी के कर्मचारी एटीएम में कुछ समय पहले ही कैश डालकर गए थे। जिसके बाद दोपहर करीब 2 बजे एटीएम बूथ में आग लग गई थी। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट होेने से एटीएम बूथ में आग लगने की बात सामने आई है। हालांकि जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल सकेगा।
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गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-3 थाना क्षेत्र में नाथूपुर सब्जी मंडी के पास मंगलवार की दोपहर को एटीएम बूथ में आग लग गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सेक्टर-29 फायर स्टेशन से एक दमकल गाड़ी माैके पर पहुंची। दमकल टीम ने पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किंट से आग लगने की जानकारी सामने आई। एटीएम में कितना कैश जला है, इसके बारे में जांच के बाद ही पता चल सकेगा।
नाथूपुर सब्जी मंडी के पास हिताची कंपनी के एटीएम बूथ में मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे आग लग गई थी। देखते ही देखते बूथ से आग की लपटें व धुआं निकलने लगा था। स्थानीय दुकानदारों ने 112 पर कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम व फायर विभाग को सूचना दी। सेक्टर-29 फायर स्टेशन से एक दमकल गाड़ी माैके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने एतिहात के लिए एटीएम बूथ में बिजली सप्लाई को बंद किया।
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इसके बाद फायरकर्मियों ने पानी का छिड़काव करके काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से एटीएम बूथ में मशीन व अन्य सामान जल गया। बताया जा रहा है कि कंपनी के कर्मचारी एटीएम में कुछ समय पहले ही कैश डालकर गए थे। जिसके बाद दोपहर करीब 2 बजे एटीएम बूथ में आग लग गई थी। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट होेने से एटीएम बूथ में आग लगने की बात सामने आई है। हालांकि जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल सकेगा।
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