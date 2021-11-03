Gurugram News: पेट्स सैंट्रिक फर्म से एलोपैथिक दवाओं को किया जब्त
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:00 AM IST
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गुरुग्राम। सेक्टर-85 सिकंदरपुर बढ़ा स्थित पेट्स सैंट्रिक फर्म में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने निरीक्षण किया। इसमें पशु चिकित्सा दवाओं के कारोबार में नियमों की का उल्लंघन करने का मामला सामने आया। यह जांच औषधि नियंत्रक अधिकारी-3 डाॅक्टर मुकेश कुमार और सुपरवाइजर संजय के दौरा किया गया। फर्म में निरीक्षण के दौरान एलोपैथिक पशु चिकित्सा दवाओं के भंडारण और बिक्री के लिए वैध ड्रग लाइसेंस नहीं मिला सका। इसके साथ ही दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित अभिलेखा-जोखा भी नियमित नहीं मिलीं। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 49 तरह की एलोपैथिक दवाओं को जब्त कर लिया।
टीम की जांच में लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाई गई। साथ ही अभिलेखों में भी गड़बड़ी पाई गई। विभाग अब दवाओं के स्रोत, खरीद-बिक्री और फर्म से जुड़े अन्य दस्तावेजों की जांच करेगा। -डाॅ. मुकेश कुमार, औषधि नियंत्रक अधिकारी-3
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टीम की जांच में लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाई गई। साथ ही अभिलेखों में भी गड़बड़ी पाई गई। विभाग अब दवाओं के स्रोत, खरीद-बिक्री और फर्म से जुड़े अन्य दस्तावेजों की जांच करेगा। -डाॅ. मुकेश कुमार, औषधि नियंत्रक अधिकारी-3
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