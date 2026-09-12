{"_id":"6aa57b9a6842eff261065180","slug":"video-dairies-in-gurugram-to-be-relocated-outside-city-municipal-corporation-to-form-a-dairy-committee-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में शहर से बाहर होंगी डेयरियां, निगम बनाएगा डेयरी कमेटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम शहर में संचालित डेयरियों को बाहर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को नगर निगम सदन की बैठक में डेयरियों को शहर की सीमा से बाहर करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस काम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए डेयरी कमेटी गठित करने पर भी विचार किया गया। निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में संचालित डेयरियों से निकलने वाला गोबर सीवर लाइनों में पहुंचने के कारण बार-बार जाम की समस्या पैदा होती है।

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