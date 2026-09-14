गुरुग्राम: 'ऑपरेशन सफेद सागर' का हिस्सा रहे पूर्व वायुसेना अधिकारी पर हमला, लोहे की रॉड से मारा; क्या है मामला

आरोप है कि पार्किंग कर्मचारियों ने उन्हें कई जगहों पर भेजा और फिर कार पार्क करने से इनकार कर दिया। जब गुप्ता कार पीछे कर रहे थे, तभी एक पार्किंग कर्मचारी ने उनकी कार के शीशे पर वार किया। विरोध करने पर कर्मचारी ने लोहे की रॉड से उनके हाथ और सिर पर दो बार हमला किया। इससे उनके सिर से खून बहने लगा। गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।