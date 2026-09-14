गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: आरोपी बोला- मैं इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी हूं, गलती हो गई; पिटाई के डर से भागा था
कल्याण बैंसला ने महिला के साथ किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार या इशारे करने से इनकार किया और कहा कि उसने केवल उन्हें अपनी बाइक धीरे चलाने को कहा था।
विस्तार
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को तेज रफ्तार कार द्वारा टक्कर मारने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, आरोपी कल्याण बैंसला ने सामने आकर अपनी सफाई दी है। आरोपी ने अपनी गलती मानते हुए कहा है कि यह केवल एक हादसा था और वह डर के कारण वहां से भागा था, जबकि पीड़िता सिया ने इसे जानबूझकर की गई हरकत बताया है।
आरोपी कल्याण बैंसला की सफाई
खुद को इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी और जिम संचालक बताने वाले आरोपी कल्याण बैंसला ने अपना पक्ष रखते हुए निम्नलिखित दावे किए हैं। आरोपी ने माना कि कार उसी की गलती से टकराई थी। उसने बताया कि एक यू-टर्न के पास अचानक उसका कार से नियंत्रण खो गया था, जिससे टक्कर हुई।
मॉब लिंचिंग के डर से भागा
भागने का कारण बताते हुए उसने कहा कि वह अपनी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ था। वहां 20-22 बाइकर्स का ग्रुप था, और उसे डर था कि रुकने पर उग्र बाइकर्स उनके साथ मारपीट कर सकते हैं।
कल्याण बैंसला ने महिला के साथ किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार या इशारे करने से इनकार किया और कहा कि उसने केवल उन्हें अपनी बाइक धीरे चलाने को कहा था।
पीड़िता (सिया) के आरोप
सिया का आरोप है कि कार सवार लगातार उनके ग्रुप का पीछा कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे और बाइक रोकने का दबाव बना रहे थे। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी नशे में लग रहे थे और ओवरटेक करते समय जानबूझकर उनकी स्पोर्ट्स बाइक में साइड से जोरदार टक्कर मारी गई, जिससे वह कई मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गईं।
पुलिस का एक्शन और जांच
वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सेक्टर 56 थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (रैश ड्राइविंग) और 125 (चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
तीन विशेष टीमें गठित
एसीपी (मुख्यालय) अभिलाष जोशी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमें बनाई गई हैं और विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कार सेना में कार्यरत मनीष नाम के व्यक्ति की है, जिसने अपने दोस्त कल्याण बैंसला को वह कार चलाने के लिए दी थी।
आगे की कानूनी प्रक्रिया
पीड़िता के पिता ने मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिलने पर हैरानी जताई है। उन्होंने इसे जानबूझकर की गई घटना और महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है कि वह सोमवार शाम तक अपने वकील के साथ औपचारिक एफआईआर दर्ज कराएंगी। उन्होंने मीडिया से अपनी पहचान और चेहरा गुप्त रखने का भी आग्रह किया है। विवाद बढ़ने के बाद आरोपी बैंसला ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है।
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