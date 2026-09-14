फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Gurugram woman biker hit-and-run Accused says collision accidental victim alleges deliberate hit

गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: आरोपी बोला- मैं इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी हूं, गलती हो गई; पिटाई के डर से भागा था

Mon, 14 Sep 2026 10:33 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, गुरुग्राम
पीटीआई, गुरुग्राम Published by: विकास कुमार Updated Mon, 14 Sep 2026 10:33 PM IST
सार

कल्याण बैंसला ने महिला के साथ किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार या इशारे करने से इनकार किया और कहा कि उसने केवल उन्हें अपनी बाइक धीरे चलाने को कहा था।

विज्ञापन
Gurugram woman biker hit-and-run Accused says collision accidental victim alleges deliberate hit
आरोपी कल्याण बैंसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को तेज रफ्तार कार द्वारा टक्कर मारने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, आरोपी कल्याण बैंसला ने सामने आकर अपनी सफाई दी है। आरोपी ने अपनी गलती मानते हुए कहा है कि यह केवल एक हादसा था और वह डर के कारण वहां से भागा था, जबकि पीड़िता सिया ने इसे जानबूझकर की गई हरकत बताया है।

विज्ञापन


विज्ञापन

आरोपी कल्याण बैंसला की सफाई
खुद को इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी और जिम संचालक बताने वाले आरोपी कल्याण बैंसला ने अपना पक्ष रखते हुए निम्नलिखित दावे किए हैं। आरोपी ने माना कि कार उसी की गलती से टकराई थी। उसने बताया कि एक यू-टर्न के पास अचानक उसका कार से नियंत्रण खो गया था, जिससे टक्कर हुई।

मॉब लिंचिंग के डर से भागा
भागने का कारण बताते हुए उसने कहा कि वह अपनी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ था। वहां 20-22 बाइकर्स का ग्रुप था, और उसे डर था कि रुकने पर उग्र बाइकर्स उनके साथ मारपीट कर सकते हैं। 

विज्ञापन

छेड़छाड़ से साफ इनकार
कल्याण बैंसला ने महिला के साथ किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार या इशारे करने से इनकार किया और कहा कि उसने केवल उन्हें अपनी बाइक धीरे चलाने को कहा था।
 

पीड़िता (सिया) के आरोप
सिया का आरोप है कि कार सवार लगातार उनके ग्रुप का पीछा कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे और बाइक रोकने का दबाव बना रहे थे। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी नशे में लग रहे थे और ओवरटेक करते समय जानबूझकर उनकी स्पोर्ट्स बाइक में साइड से जोरदार टक्कर मारी गई, जिससे वह कई मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गईं।

पुलिस का एक्शन और जांच
वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सेक्टर 56 थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (रैश ड्राइविंग) और 125 (चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

तीन विशेष टीमें गठित
एसीपी (मुख्यालय) अभिलाष जोशी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमें बनाई गई हैं और विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कार सेना में कार्यरत मनीष नाम के व्यक्ति की है, जिसने अपने दोस्त कल्याण बैंसला को वह कार चलाने के लिए दी थी।

आगे की कानूनी प्रक्रिया
पीड़िता के पिता ने मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिलने पर हैरानी जताई है। उन्होंने इसे जानबूझकर की गई घटना और महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है कि वह सोमवार शाम तक अपने वकील के साथ औपचारिक एफआईआर दर्ज कराएंगी। उन्होंने मीडिया से अपनी पहचान और चेहरा गुप्त रखने का भी आग्रह किया है। विवाद बढ़ने के बाद आरोपी बैंसला ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed