गुरुग्राम में हिट एंड रन: महिला बाइकर के पीछे पड़ा कार सवार, नहीं रुकी तो मारी टक्कर; कैमरे में कैद हुई वारदात

पुलिस की कार्रवाई

गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि सामाजिक माध्यम पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर मामले का संज्ञान ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।



यह वीडियो ऑनलाइन काफी चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने राइडर का समर्थन किया और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कई यूजर्स ने दिल्ली पुलिस, गुरुग्राम पुलिस, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और हरियाणा पुलिस को टैग करके अधिकारियों से इस घटना की जांच करने की अपील की।



