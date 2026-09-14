गुरुग्राम में हिट एंड रन: महिला बाइकर के पीछे पड़ा कार सवार, नहीं रुकी तो मारी टक्कर; कैमरे में कैद हुई वारदात
मामले का पूरा वीडियो सिया की बाइक पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। यह वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में कार द्वारा टक्कर मारने और बाइक के घिसटने का पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा है।
विस्तार
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर रविवार को एक महिला बाइकर सिया को एक कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने से सिया अपनी मोटरसाइकिल से गिर गईं और उनकी बाइक सड़क पर कई मीटर तक घिसटती चली गई। पुलिस ने इस टक्कर मारकर भागने के मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
सिया अपनी अप्रिलिया आरएस 457 स्पोर्ट्स बाइक पर अपने बाइकिंग समूह के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर जा रही थीं। उन्होंने बताया कि राइड शुरू होने से ही एक कार में सवार लोग उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि गाड़ी में बैठे लोगों ने आक्रामक व्यवहार किया और उनकी बाइक के करीब आने की कोशिश की।
सिया के अनुसार, कार उनके करीब आई और उसमें बैठे लोगों ने बदतमीजी शुरू कर दी। सिया ने उन्हें दूरी बनाए रखने को कहा, लेकिन उन्होंने उल्टा उन्हें बाइक रोकने के लिए कहा। सिया का आरोप है कि कार सवार नशे में लग रहे थे। कुछ देर बाद ही कार ने आगे निकलकर उनकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी। इस घटना में सिया को सड़क पर गिरने से चोटें आईं। उन्होंने इस मामले की जानकारी अपने इंस्टाग्राम खाते पर साझा की है।
घटना का वीडियो और कार की पहचान
मामले का पूरा वीडियो सिया की बाइक पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। यह वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में कार द्वारा टक्कर मारने और बाइक के घिसटने का पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। सिया ने कार की जानकारी भी साझा की है। कार का नंबर एचआर30वाई4949 है और पंजीकरण मालिक का नाम मनीष बताया जा रहा है।
पुलिस की कार्रवाई
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि सामाजिक माध्यम पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर मामले का संज्ञान ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
यह वीडियो ऑनलाइन काफी चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने राइडर का समर्थन किया और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कई यूजर्स ने दिल्ली पुलिस, गुरुग्राम पुलिस, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और हरियाणा पुलिस को टैग करके अधिकारियों से इस घटना की जांच करने की अपील की।