गुरुग्राम: राष्ट्रीय स्तरीय कुराश प्रतियोगिता में अवनी चौधरी ने जीता कांस्य पदक

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गुरुग्राम: पंजाब के लुधियाना में चार से सात सितंबर तक सब-जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय कुराश प्रतियोगिता में जिले की अवनी चौधरी ने 40 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन इंडोर हॉल, गुरु नानक स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिविल लाइंस, लुधियाना में किया गया। इसमें देशभर से करीब 550 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

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