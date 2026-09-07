Gurugram News: दीक्षित दनकौरी की गजलों से सजी शाम
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:49 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:49 PM IST
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फोटो
गुरुग्राम। सुरुचि परिवार के तत्वावधान में रविवार शाम सेक्टर-4 स्थित सीसीए स्कूल सभागार में एक शाम-दीक्षित दनकौरी के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गजलकार दीक्षित दनकौरी समेत नीना सहर, गार्गी कौशिक, राजीव सिंहल की गजलों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। लाख तूफ़ां हो पार जाना भी है, चोट खाना भी है मुस्कराना भी है। दीक्षित दनकौरी ने जिंदगी की कश्मकश को इन्हीं पंक्तियों में बयान किया। कार्यक्रम में अध्यक्षता डॉ. धनीराम अग्रवाल, मुख्य अतिथि स्कूल की प्राचार्य निर्मल यादव, सचिव त्रिलोक कौशिक, वीणा अग्रवाल, पिंकी गुप्ता, दीपशिखा श्रीवास्तव, सुरेंद्र मनचंदा आदि मौजूद रहे। संवाद
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गुरुग्राम। सुरुचि परिवार के तत्वावधान में रविवार शाम सेक्टर-4 स्थित सीसीए स्कूल सभागार में एक शाम-दीक्षित दनकौरी के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गजलकार दीक्षित दनकौरी समेत नीना सहर, गार्गी कौशिक, राजीव सिंहल की गजलों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। लाख तूफ़ां हो पार जाना भी है, चोट खाना भी है मुस्कराना भी है। दीक्षित दनकौरी ने जिंदगी की कश्मकश को इन्हीं पंक्तियों में बयान किया। कार्यक्रम में अध्यक्षता डॉ. धनीराम अग्रवाल, मुख्य अतिथि स्कूल की प्राचार्य निर्मल यादव, सचिव त्रिलोक कौशिक, वीणा अग्रवाल, पिंकी गुप्ता, दीपशिखा श्रीवास्तव, सुरेंद्र मनचंदा आदि मौजूद रहे। संवाद