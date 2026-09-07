Gurugram News: युवती की कैंची घोंपकर हत्या का आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-37 स्थित कंपनी में शनिवार को काम के दौरान सहकर्मी से हुए विवाद में युवती की कैंची से गला घोंपकर हत्या करने के मामले में आरोपी को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी से वारदात में इस्तेमाल की गई कैंची रविवार को ही बरामद कर ली थी। पिता की शिकायत पर सेक्टर-37 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।पिता ने बताया था कि उनकी बेटी सेक्टर-37 स्थित एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स में काम करती थी। शनिवार को उसका कंपनी में ही सहकर्मी असलम मियां से झगड़ा हाे गया था। इस पर असलम ने बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अस्पताल में उपचार के दौरान बेटी की मौत हो गई।