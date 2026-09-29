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पांच खेल नर्सरियां बंद होने के बाद 32 की फिर होगी जांच

Tue, 29 Sep 2026 10:54 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Tue, 29 Sep 2026 10:54 PM IST
After closure of five sports nurseries 32 others will undergo re inspection
जिले में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए संचालित खेल नर्सरियों पर खेल विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। इस वर्ष शुरू हुई 37 खेल नर्सरियों में से पांच को अलग-अलग जांच के बाद बंद किया जा चुका है। अब बाकी 32 नर्सरियों की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। सितंबर तक की जांच पूरी कर दो अक्टूबर तक रिपोर्ट तैयार करने की तैयारी है।
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