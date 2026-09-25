गुरुग्राम में थार वाले गुंडे, VIDEO: छात्र को गाड़ी से मारी टक्कर, फिर जमकर पीटा; लड़कियों से भी की मारपीट

गुरुग्राम के सेक्टर-53 स्थित आईआईएलएम यूनिवर्सिटी में थार गाड़ी सवार युवकों ने बीए साइकोलॉजी के छात्र को टक्कर मारने के बाद जमकर पीटा। इस घटना में छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों ने लड़कियों से भी मारपीट की। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

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