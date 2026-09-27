बंद मोबाइल नंबर से खाली कर दिया खाता: ठगी का हैरतअंगेज खुलासा, शातिरों पर बनाई जा सकती है फिल्म; चार गिरफ्तार

नेट बैंकिंग सक्रिय कर डेबिट कार्ड के लिए आवेदन किया

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने ठगी के अनोखे तरीके का खुलासा किया। पीड़ित बुजुर्ग का जो मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक था, वह लंबे समय से बंद पड़ा था। नियमों के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनी ने वह नंबर बंद होने के बाद आरोपी कुणाल कश्यप को अलॉट कर दिया। नंबर चालू होते ही कुणाल के पास बैंक ट्रांजेक्शन के मैसेज आने लगे। इसका फायदा उठाते हुए चारों आरोपियों ने मिलकर खाते की नेट बैंकिंग सक्रिय कर दी। आरोपियों ने नेट बैंकिंग के जरिये नए डेबिट कार्ड के लिए आवेदन किया। इसके बाद वे पीड़ित के मकान पर नजर रखने लगे। जैसे ही कूरियर से डेबिट कार्ड वहां पहुंचा, आरोपियों ने मकान के बाहर से ही उसे ले लिया।