गुरुग्राम में दबंगई का वीडियो: कार रोककर बदमाशों ने तोड़ा शीशा, थाने के सामने भी पीटा; ओयो से तीन आरोपी दबोचे

आरोपियों के पास हथियार

मामले में मदनपुरी निवासी गौतम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी कार से हरीश बेकरी से यू-टर्न लेकर न्यू कॉलोनी मोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई स्कॉर्पियो कार नंबर एचआर26एफजी5726 ने उसकी कार को ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने उसकी कार के शीशे तोड़ दिए और उसके साथ अभद्रता की। उसने आरोप लगाया कि युवकों के पास हथियार भी थे, जिसके चलते वह अपनी कार को वहां से भगा ले गया।