{"_id":"6acbc179abb5f4618008a99f","slug":"video-aarti-rao-said-politicizing-construction-of-gurugram-hospital-is-not-appropriate-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"आरती राव बोलीं- गुरुग्राम अस्पताल निर्माण पर राजनीति उचित नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा है कि गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने एचएसआईडीसी को करीब 70 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। कुछ लोग इस निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। आरती राव ने रविवार को गांव दौलताबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, "जनता के हित सर्वोपरि होने चाहिए।" मंत्री ने बताया कि पिछले कई वर्षों से एजेंसी तय करने और जमीन के तबादले में समय लगा। कुछ माह पहले एचएसआईडीसी को निर्माण एजेंसी के रूप में अंतिम रूप दिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसे मंजूरी दी थी।

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