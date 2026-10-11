{"_id":"6acbc179abb5f4618008a99f","slug":"video-aarti-rao-said-politicizing-construction-of-gurugram-hospital-is-not-appropriate-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"आरती राव बोलीं- गुरुग्राम अस्पताल निर्माण पर राजनीति उचित नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आरती राव बोलीं- गुरुग्राम अस्पताल निर्माण पर राजनीति उचित नहीं
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा है कि गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने एचएसआईडीसी को करीब 70 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। कुछ लोग इस निर्माण में बाधा डाल रहे हैं।
आरती राव ने रविवार को गांव दौलताबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, "जनता के हित सर्वोपरि होने चाहिए।" मंत्री ने बताया कि पिछले कई वर्षों से एजेंसी तय करने और जमीन के तबादले में समय लगा। कुछ माह पहले एचएसआईडीसी को निर्माण एजेंसी के रूप में अंतिम रूप दिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसे मंजूरी दी थी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।