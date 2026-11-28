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गुरुग्राम। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम में अपने छह मोर्चों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। प्रदीप यादव को युवा मोर्चा, पीयूष सैनी को ओबीसी मोर्चा, विशिका जैन को महिला मोर्चा, मुकेश जैलदार को किसान मोर्चा, नरेश नीमवाल को अनुसूचित जाति मोर्चा और हर्ष जैन को अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि भाजपा के मोर्चे संगठन और समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। संगठन विस्तार, कार्यकर्ता निर्माण और बूथ सशक्तिकरण में इनकी अहम भूमिका है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। वहीं, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अजय दुआ ने कहा कि इन नियुक्तियों से संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। भाजपा की वास्तविक शक्ति उसके कर्मठ, समर्पित एवं विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। दुआ ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष अपने नेतृत्व एवं कार्यकुशलता से संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेंगे। ब्यूरो