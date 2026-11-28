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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम ने सख्ती की है। निगम ने खुले में कचरा जलाने और आग लगाने की घटनाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी वार्ड कमेटियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखनी होगी। कहीं कचरा जलता या आग लगती दिखाई दे तो तुरंत निगम अधिकारियों को सूचना देनी होगी।संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें खाली प्लॉट, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और हरित पट्टियों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। वार्ड कमेटियों को ऐसे स्थानों की जानकारी भी जुटानी होगी। इनमें वे जगहें शामिल हैं, जहां पहले आग लग चुकी है। साथ ही, उन स्थानों की पहचान भी करनी होगी, जहां आग लगने की आशंका है।आग लगने की सूचना पर संबंधित सहायक स्वच्छता निरीक्षक (एएसआई) और स्वच्छता निरीक्षक (एसआई) को मौके पर पहुंचना होगा। उन्हें तुरंत जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद आग बुझाने और ऐसी घटनाएं रोकने के उपाय किए जाएंगे। अधिकारियों को कार्रवाई की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी देनी होगी।निगम ने आग से जुड़ी हर घटना की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 0124-2012232 पर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। निगम का उद्देश्य खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना है। इससे शहर में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।