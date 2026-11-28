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455.22 करोड़ रुपये की परियोजना है2.24 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर116.55 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है जीएमडीए भूमि अधिग्रहण और बिजली, पानी सहित अन्य सेवाओं के स्थानांतरण परअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने 455.22 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इसका निर्माण करेगा। यह काम गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के जमा कार्य के रूप में होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-352डब्ल्यू पर बनने वाला यह कॉरिडोर 2.24 किलोमीटर लंबा होगा।जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुष्यंत कुमार बेहरा ने पदभार संभालने के बाद परियोजना की समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि परियोजना को मंजूरी मिलना शहर के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।सुगम होगा यातायातइस कॉरिडोर के बनने से हीरो होंडा चौक और उमंग भारद्वाज चौक के बीच यातायात सुगम होगा। इससे स्थानीय और गुजरने वाले वाहनों के यातायात को अलग-अलग करने में मदद मिलेगी। सड़क की क्षमता भी बढ़ेगी। झज्जर और केएमपी एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। जीएमडीए इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और बिजली, पानी सहित अन्य उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण पर करीब 116.55 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है।राष्ट्रीय राजमार्ग-48 से द्वारका एक्सप्रेसवे जाना होगा आसानदिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली सड़क का यह हिस्सा महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने पिछले महीने सड़क को एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का फैसला लिया था।पांच साल से लंबित है परियोजनाहीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक की परियोजना पांच साल से लंबित है। शुरुआत में यहां सामान्य सड़क बनाने की योजना थी। हालांकि, वाहनों का दबाव बढ़ने और यातायात की जरूरतों को देखते हुए इसे एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। परियोजना के स्वरूप में बार-बार बदलाव होने से काम आगे नहीं बढ़ सका।इन क्षेत्रों को मिलेगी राहतकॉरिडोर बनने से सेक्टर-37 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-10 आवासीय क्षेत्र और कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस मार्ग पर बसई गांव और रेलवे लाइन के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पहले ही हो चुका है। वहीं, उमंग भारद्वाज चौक पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव भी है।एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ दौड़ेगी ओल्ड गुरुग्राम मेट्रोहीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक होते हुए बसई तक प्रस्तावित ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर इसी मार्ग से गुजरेगा। ऐसे में यहां एक ही मार्ग पर दो बड़ी परिवहन सुविधाएं विकसित होंगी। एलिवेटेड कॉरिडोर पर वाहन चलेंगे, जबकि इसके साथ मेट्रो दौड़ेगी। इससे सड़क यातायात और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी।