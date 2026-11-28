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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-99 स्थित रिद्धि सिद्धि सोसाइटी के निवासियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। वे रखरखाव शुल्क बढ़ाए जाने और बिजली काटे जाने से नाराज थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिलते ही प्रबंधन ने शुल्क बढ़ा दिया।निवासियों के अनुसार, ओसी मिलने के बाद प्रबंधन ने शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। उनसे प्रतिदिन 150 रुपये के हिसाब से रखरखाव शुल्क लिया जा रहा है। इस तरह हर महीने करीब 4500 रुपये वसूले जा रहे हैं। इसके विरोध में निवासियों ने प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।निवासियों का आरोप है कि प्रबंधन प्रीपेड बिजली मीटर के बिलिंग एप के जरिये रखरखाव शुल्क काट रहा है। इसके चलते बृहस्पतिवार को कई घरों की बिजली गुल हो गई। उनका कहना है कि बिजली बिल के लिए जमा रकम से रखरखाव शुल्क काट लिया गया। इससे घरों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई।प्रदर्शनकारियों ने सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बच्चों के खेलने के लिए अच्छा पार्क भी नहीं है। सुविधाओं की कमी के बावजूद उनसे 4500 रुपये मासिक रखरखाव शुल्क लिया जा रहा है। पानी के नाम पर 700 रुपये तक अलग से वसूले जा रहे हैं। कूड़े के लिए भी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।सोसाइटी निवासी सारिका चौहान ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम से कई घरों की बिजली काट दी गई थी। उनके अनुसार, रखरखाव शुल्क की राशि प्रीपेड मीटर से काटे जाने के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने बताया कि बिल्डर प्रबंधन से आश्वासन लिया गया है। निवासियों के साथ बैठक होने तक किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी।इस संबंध में बिजली निगम को भी पत्र लिखा गया है। निवासियों का कहना है कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के नियमों के अनुसार रखरखाव शुल्क बिजली बिल में समायोजित नहीं किया जा सकता। उनका आरोप है कि इस आधार पर बिजली भी नहीं काटी जा सकती।