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गाजियाबाद में थाने से 400 मीटर की दूरी पर युवक की गोली मारकर हत्या
साहिबाबाद थाना क्षेत्र में जीटी रोड स्थित एक विवादित संपत्ति पर निर्माण कार्य को लेकर शुक्रवार शाम दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान एक युवक ने आयुष वाल्मीकि (23) की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात साहिबाबाद थाने से करीब 400 मीटर की दूरी पर एमएमएक्स मॉल के सामने हुई। मृतक हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ था।
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