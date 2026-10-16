गाजियाबाद में थाने से 400 मीटर की दूरी पर युवक की गोली मारकर हत्या

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साहिबाबाद थाना क्षेत्र में जीटी रोड स्थित एक विवादित संपत्ति पर निर्माण कार्य को लेकर शुक्रवार शाम दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान एक युवक ने आयुष वाल्मीकि (23) की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात साहिबाबाद थाने से करीब 400 मीटर की दूरी पर एमएमएक्स मॉल के सामने हुई। मृतक हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ था।

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