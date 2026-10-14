जमीन के लिए बहाया खून: दबंगों का परिवार पर हमला, फावड़े से युवक के सिर पर वार, बचाने आए भाई और भाभी को भी पीटा

भोजपुर के गांव दौसा बंजारपुर में जमीनी विवाद में बुधवार पूर्वाहन खूनी संघर्ष हो गया। आरोपियों ने फावड़ा मारकर एक युवक को घायल कर दिया। आरोपियों ने बीच बचाव करने आए युवक के भाई और भाभी को भी पीटा। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है।

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गांव दौसा बंजारपुर के रहने वाले प्रवीण कुमार के अनुसार गांव निवासी कुछ दबंगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि दबंग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते है।इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कई बार झगड़ा हो चुका है। विवादित जमीन पर बुधवार पूर्वाह एक पक्ष निर्माण कार्य करने लगा। दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान आरोपियों ने प्रवीण कुमार पर फावड़े से हमला बोल दिया।आरोपियों ने जान लेने की नीयत से फावड़े से प्रवीण के सिर पर वार किया,प्रवीण ने सिर पर हाथ रखकर बचाव किया तो उसके हाथ में गंभीर चोट आई। प्रवीण का बीच बचाव करने आए उसके भाई आदेश और भाभी पायल को आरोपियों ने पीट दिया।घटना से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। प्रवीण ने भोजपुर थाने में घटना की तहरीर दी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।